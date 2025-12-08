Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi

        Diyarbakır'da, "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" vatandaşlara ücretsiz sigara bırakma hizmeti sunmaya başladı.

        Giriş: 08.12.2025 - 17:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 17:01
        Diyarbakır'da "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" hizmete girdi
        Diyarbakır'da, "Mobil Sigara Bırakma Polikliniği" vatandaşlara ücretsiz sigara bırakma hizmeti sunmaya başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde hizmete vermeye başlayan poliklinik, farklı zamanlarda ve kentin farklı noktalarda hizmet verecek.

        Karbonmonoksit ölçümü, nikotin bağımlılığı testi, danışmanlık hizmeti ve gerekli görülmesi halinde vatandaşlara ücretsiz ilaç desteği de sunacak olan poliklinik, uzman ekip tarafından oluşturulacak kişiye özel sigara bırakma planlarıyla da süreç takip edecek.

        Mobil polikliniği yerinde inceleyerek, ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, tütünle mücadelenin her yerde ve herkes için erişilebilir olması gerektiğini belirtti.

        Birçok kişinin sigarayı bırakmak için istekli olduğunu ve mobil ekiplerin bu noktada önemli bir motivasyon sağladığını ifade eden Asiltürk, şunları kaydetti:

        "Sigara bağımlılığı hem bireysel hem toplumsal açıdan ciddi bir sağlık sorunu. Biz de bu nedenle hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Mobil Sigara Bırakma Polikliniği ile hem farkındalık oluşturuyor hem de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza anında destek veriyoruz. Amacımız daha sağlıklı, daha güçlü bir Diyarbakır. Tütün kullanımını azaltmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

        Hizmetten yararlanan vatandaşlar da sigara bırakma süreci hakkında bilgi alarak, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Açıklamada, sigara bırakmak isteyen vatandaşların ALO 171, ALO 184, Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) ve aile hekimlikleri üzerinden randevu alabileceği belirtildi.

