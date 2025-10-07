Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 22:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:11
        Diyarbakır'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Diyarbakır'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenlendi.

        Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde merkez Kayapınar ilçesinde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Ahmet Arif Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüşe katılanlar sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada grup adına açıklama yapan İlim Ahlak ve Kardeşlik Derneği (İhvan Der) Başkanı Ali Saruhan, Gazze'de 2 yıldır insanlık adına tüm değerlerin yerle bir edildiğini söyledi.

        Dünyanın gözleri önünde bir halkın üzerine bombalar yağdığını dile getiren Saruhan, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

        Saruhan, "Filistinli kardeşlerimiz işgalin olduğu günden bu yana her türlü hak ihlaline maruz kalmıştır. Mazlum bir halk siyonistler tarafından katledilmiş, arazilerine el konulmuş, evleri ve yaşam alanları gasbedilmiştir." dedi.

