Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 5 katlı bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 12:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 5 katlı bina tedbiren boşaltıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 5 katlı bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.


        Bağcılar Mahallesi 1063. Sokak'ta dün akşam 5 katlı bir apartmanda oturan bazı kişiler, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.

        Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

        Bina sakinlerinden Salih Topsan, gazetecilere, dün akşam duyulan ses üzerine endişelenerek binayı boşalttıklarını söyledi.

        Komşularının uyarısıyla durumu fark ettiklerini belirten Topsan, şunları kaydetti:

        "Alt komşumuz bir ses duyduğunu ve binanın sallandığını düşündüğünü söyleyerek bizi uyardı. Bunun üzerine yetkililere haber verdik. Olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yaptıktan sonra bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binamız 5 katlı ve 10 daireden oluşuyor. Yaklaşık 60 kişi yaşıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        Başkent'te kadınlar çetesi! Aşk ve sevgili tuzaklı gasp!
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        En eski köpek DNA'sı Anadolu'da bulundu
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Aile baskısı yok"
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 51 kişinin tahliye edildiği binanın, 'orta hasardan az hasara...
        Diyarbakır'da 51 kişinin tahliye edildiği binanın, 'orta hasardan az hasara...
        Diyarbakır'da kurt sürüsü görüntülendi
        Diyarbakır'da kurt sürüsü görüntülendi
        Geliştirdiği projeyle çiftçilerin tarlada suyu etkin ve verimli kullanmasın...
        Geliştirdiği projeyle çiftçilerin tarlada suyu etkin ve verimli kullanmasın...
        Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen binadaki 51 kişi tahliye edildi
        Diyarbakır'da kolonlarından ses gelen binadaki 51 kişi tahliye edildi
        Diyarbakır'da kolonlarda çatlama sesi duyulan bina boşaltıldı: 51 vatandaş...
        Diyarbakır'da kolonlarda çatlama sesi duyulan bina boşaltıldı: 51 vatandaş...
        Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Diyarbakır'da başladı
        Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Diyarbakır'da başladı