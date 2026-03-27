        Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Diyarbakır'da başladı

        Türkiye Kick Boks Federasyonunca Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yarışmaya 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ve 1500 antrenör ile ailelerinin katıldığını söyledi.


        Sporun birleştirici gücüne bir kez daha şahitlik ettiklerini belirten Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:

        "Sporun özellikle sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve barışı çağrıştırdığını, böyle bir zemin oluşturduğunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz ülkemiz de son dönemlerde Terörsüz Türkiye süreci gibi çok önemli bir politikayı uyguluyor. Bu manada sporun bu büyük projeye de çok ciddi katkı yaptığını ve yapacağını görüyoruz. Diyarbakır'ımızda bu tür şampiyonaların sayısını artırarak Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen sporcularımızla gençlerimizi de bir araya getiriyoruz, kaynaştırıyoruz. Allah'ın izniyle sporun birleştirici gücüyle birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı da hep beraber artırıyoruz."


        Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise en büyük şampiyonanın Diyarbakır'da yapıldığını ve sporcular adına çok mutlu olduklarını belirtti.

        Diyarbakır'da yapılan şampiyonada başarılı olan sporcuların aynı zamanda milli takıma ilk adımı atacaklarına işaret eden Kayıcı, tüm sporculara başarı diledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 3 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Romanya zaferimiz dünya basınında!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        El freni dehşetinde Öykü'nün dedesi de hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Uşak Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltında
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        "Alışık değilim"
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına...
        Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması:
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında
        Kuzeni tarafından tabancayla vurulan Abdullah öldü
        Diyarbakır'da turizm personeline yönelik eğitim programı başlatılıyor
        Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
