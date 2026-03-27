Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Diyarbakır'da başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri başladı.





Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, yarışmaya 75 ilden yaklaşık 6 bin 200 sporcu ve 1500 antrenör ile ailelerinin katıldığını söyledi.





Sporun birleştirici gücüne bir kez daha şahitlik ettiklerini belirten Vali Zorluoğlu, şöyle konuştu:



"Sporun özellikle sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü ve barışı çağrıştırdığını, böyle bir zemin oluşturduğunu hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz ülkemiz de son dönemlerde Terörsüz Türkiye süreci gibi çok önemli bir politikayı uyguluyor. Bu manada sporun bu büyük projeye de çok ciddi katkı yaptığını ve yapacağını görüyoruz. Diyarbakır'ımızda bu tür şampiyonaların sayısını artırarak Türkiye'nin diğer şehirlerinden gelen sporcularımızla gençlerimizi de bir araya getiriyoruz, kaynaştırıyoruz. Allah'ın izniyle sporun birleştirici gücüyle birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı da hep beraber artırıyoruz."





Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise en büyük şampiyonanın Diyarbakır'da yapıldığını ve sporcular adına çok mutlu olduklarını belirtti.



Diyarbakır'da yapılan şampiyonada başarılı olan sporcuların aynı zamanda milli takıma ilk adımı atacaklarına işaret eden Kayıcı, tüm sporculara başarı diledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin de şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Türkiye Kick Boks Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 3 Nisan'da sona erecek.



