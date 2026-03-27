Amed Sportif Faaliyetler'den "transfer yasağı" açıklaması:

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, futbolcu Bobby Adekanye'nin transferine ilişkin doğan bonservis bedeli nedeniyle açılan dosyada gerekli ödemenin yapıldığını ve geçici transfer yasağının kaldırılacağını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Go Ahead Eagles Kulübünden 8 Ocak 2025'te transfer edilen Adekanye'nin bonservis bedeline ilişkin ilgili kulübün FIFA'ya başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu ödemenin kulüp tarafından gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ödeme belgelerinin FIFA'nın ilgili sistemlerine yüklenmesinin ardından geçici transfer yasağının kaldırılacağı ifade edildi.

