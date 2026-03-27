        Diyarbakır Haberleri

        Ayşe Tokyaz cinayeti sanığının Diyarbakır'da bir başka kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanması sürdü

        İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:39
        Ayşe Tokyaz cinayeti sanığının Diyarbakır'da bir başka kadını öldürdüğü iddiasıyla yargılanması sürdü

        İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

        Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Cemil Koç (38), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden İstanbul'da tutuklu bulunduğu cezaevinde katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları ve sanık avukatı da hazır bulundu.

        Savunma yapak sanık Koç, Ejegul Ovezova ile İstanbul'da, olaydan 2 yıl önce tanıştıklarını, Diyarbakır'da da bir yıl beraber yaşadıklarını iddia etti.

        Ejegul ile resmi nikah kıydırmak için evrakları hazırladıklarını ileri süren Koç, şunları söyledi:

        "Hamile olan Ejegul, Türkmenistan'da olduğu dönemde düşük yaptı. Ejegul ile birbirimizi çok severdik. Evde kedi ve köpek besliyorduk. Ben köpek sevmezdim. Olay günü Ejegul'e onu ailesinin yanına bırakmaya yönelik sözler söyledim. Köpeği yolladım. Onu da evden göndereceğimi düşündüğü için psikolojisi bozuldu. Olay günü bu nedenlerden dolayı tartıştık. Tartışma ve bağrışma oldu aramızda ama darbetmedim. O beni çekiştirerek bir şeyler fırlattı. Yüzümü yıkamak için banyoya girdim. Döndüğümde salonun ışığı kapalıydı, evin her yerine baktım Ejegul yoktu. Ondan sonra ses duydum. Duyduğum ses yardım sesi değildi isyan sesi gibiydi. 'Yeter' şeklindeki bağrışma bir isyan ifadesidir. Yardım istemiş olsaydı 'bana yardım edin veya imdat' şeklinde ifade olurdu. Ejegul'ün burnu hassas olduğu için arada bir kanıyordu. Evde kan izlerini olayın şokuyla görmedim. Ben yapmış olsaydım o kanı silerdim. Büyük ihtimalle tartışma esnasında olmuştur. Kedinin tırnaklarını kesiyordum. O esnada tırnağıyla benim kolumu çizmiş olabilir. Vücudunda kesici ve delici alet yaralanması söz konusu değildir. Düşüş pozisyonuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını talep ediyorum. Olayın intihar olup olmadığı o zaman ortaya çıkar. Daha önce Ejegul'e tehdit içerikli mesajlar atmışsam bile mutlaka bir açıklaması vardır. Tahliyemi talep ediyorum."

        Sanığın yengesi Ş.K. ise Ejegul ile sadece bir kez karşılaştığını ileri sürdü.

        Olayın yaşandığı gün Cemil Koç'un evine, kedi ve köpeği veterinere götürmek için 10 dakika uğradığını iddia eden Ş.K, "Cemil, Ejegul ile evlenecekti. Köpek yüzünden tartışmışlardı. Cemil köpeği istemediği için veterinere götürmek ve daha sonra hayvan barınağına vermek için gitmiştik. Üzerinden zaman geçtiği için tam hatırlamamakla beraber evde kan ve leke görmüş olabilirim." ifadelerini kullandı.

        Sanığın komşusu tanık Y.F. de olay günü tartışma sesleri ve yüksek çığlık sesi duyduğunu belirtti.

        Bu nedenle evinin balkonuna çıktığını anlatan Y.F, "'Yeter yeter' diye kadın sesi yaklaşık iki dakika geldikten sonra Ejegul zemine düştü." dedi.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüpheyi gerekçe göstererek, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatları da sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

        Sanığın avukatı ise müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanığın talebi üzerine Ejegul Ovezova'nın düşme pozisyonuna ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasına ve gelecek celse bazı tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.

        - Olay

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti.

        Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü gerekçesiyle de "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

        Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

        İddianamede, Koç'un, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

