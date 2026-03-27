        GÜNCELLEME - Diyarbakır'daki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kuyumcudan silah zoruyla altın gasbetmeleri güvenlik kamerasınca görüntülenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Melikahmet Mahallesi Melikahmet Caddesi'nde Vasıf Arslan'a ait bir kuyumcuya silahlı ve yüzleri maskeli 2 şüpheli girdi.

        Silah doğrultarak iş yeri sahibini kasadan ve vitrinden uzaklaştırmak isteyen şüpheliler ile Arslan arasında arbede yaşandı.

        Arbede sırasında bir şüpheli vitrindeki 5 tabladaki altın yüzükleri ve 2 kolyeyi çaldı. Arslan'ın çabasına rağmen şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince, soygunun ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, kuyumcuya giren şüphelilerin, iş yeri sahibi Arslan'a silah doğrultması, Arslan ile şüpheliler arasında yaşanan arbede, bir şüphelinin vitrindeki altınları aldığı sırada Arslan'ın önlemeye çalışması ve şüphelilerin olay yerinden kaçması yer alıyor.

        - "Yaklaşık 1 kilogram altın aldılar"

        İş yeri sahibi Arslan AA muhabirine, saat 08.00 civarı iş yerine geldiğini, altınları vitrine dizmeye çalışırken yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişinin iş yerine girdiğini, kendisinden ellerini havaya kaldırmasını istediklerini söyledi.

        Şüphelilere, altınların bulunduğu vitrine yönelmeye çalıştıkları esnada müdahalede bulunduğunu anlatan Arslan, o esnada aralarında arbede yaşandığını belirtti.

        Arslan, şunları kaydetti:

        "Daha önce iş yerimin kapısını kilitleyerek altınları vitrine diziyordum. Bir kadın sürücüye yardıma gittim. Geri geldiğimde bu sefer iş yerimin kapısını kapatmayı unutmuşum. İçeri maskeli ellerinde silah olan kişiler girdi. 'Oğlum hayırdır, ne yapıyorsunuz?' dedim. Bana bağırarak, 'yere yat' dediler. Boğuşmaya başladık, ellerindeki silahı da aldım. İki üç sefer de birinin omuzuna silahla vurdum. Tekrar ikisi birden bana saldırdı ve beni etkisiz hale getirdiler, silahı elimden geri aldılar. Ondan sonra silahlı olan diğerine çantayı alıp vitrine gitmesini söyledi. O arbede esnasında 2-3 kez emniyet butonuna bastım. Elinde silah olan şüpheliyle boğuşurken, diğeri vitrindeki altınları almaya çalışıyordu. Vitrine doğru gittim, engellemeye çalıştım, mücadele ettim. Şüpheliler daha sonra yaklaşık 1 kilogram altın alıp kaçtılar. Kaçarken de silah sıktılar."


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        ABD’li artık savaşa destek vermiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Eşi ve oğlu öldürülen kadın: Çocuğum kaçarken tetiğe bastı!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Montella, tabuları yıka yıka gidiyor!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        "Alışık değilim"
        "Alışık değilim"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kuzeni tarafından tabancayla vurulan Abdullah öldü
        Kuzeni tarafından tabancayla vurulan Abdullah öldü
        Diyarbakır'da turizm personeline yönelik eğitim programı başlatılıyor
        Diyarbakır'da turizm personeline yönelik eğitim programı başlatılıyor
        Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
        Diyarbakır'da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü
        Ayşe Tokyaz cinayeti sanığının Diyarbakır'da bir başka kadını öldürdüğü idd...
        Ayşe Tokyaz cinayeti sanığının Diyarbakır'da bir başka kadını öldürdüğü idd...
        Amed Sportif Faaliyetler'den transfer yasağı açıklaması
        Amed Sportif Faaliyetler'den transfer yasağı açıklaması
        DBB Kadın Hentbol Takımı 1. Lig yolunda
        DBB Kadın Hentbol Takımı 1. Lig yolunda