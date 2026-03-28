Diyarbakır'da "Anadolu Mektebi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi kapsamında "Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde öğrenciler, yazar Kutlu'ya ilişkin yaptıkları çalışma, inceleme ve okumalardan edindiklerini birikimleri paylaştı.
Proje koordinatörü Şükran Kurtar, proje kapsamında ilk olarak Sabahattin Ali'yi ikinci paneldeyse Mustafa Kutlu'yu ele aldıklarını söyledi.
Kurtar, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi'nin öğrencilerin okuma, anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu belirtti.
Panele, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
