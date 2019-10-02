Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Diyarbakır’da öğrencisi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 877. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek için yola çıkan 21 S 0650 plakalı öğrenci servisi, kavşaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan 63 M 5269 plakalı otomobille çarpıştı. Olayda öğrenci servisi ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

DİYARBAKIR 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:48

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