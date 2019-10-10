Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler HDP’ye tepki gösterdi PKK tarafından oğlu Suriye’ye kaçırılan Salih Gökçe: “Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler HDP’ye tepki gösterdi PKK tarafından oğlu ...

İHA

– Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır'dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 5 yıl önce PKK tarafından oğlu kaçılan Salih Gökçe, "Yapılacak bombardıman sonucunda oğlum ölecekse, cenazesini bana teslim etsinler. Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun" dedi.

Savaş uçakları kalkış yaptı, Diyarbakır’da aileler HDP’ye tepki gösterdi PKK tarafından oğlu Suriye’ye kaçırılan Salih Gökçe: “Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun”

– Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan 5 yıl önce PKK tarafından oğlu kaçılan Salih Gökçe, “Yapılacak bombardıman sonucunda oğlum ölecekse, cenazesini bana teslim etsinler. Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun” dedi.

Fırat’ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Diyarbakır’dan çok sayıda savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçaklarının kalkışı ile çocuklarının PKK terör örgütüne kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, HDP il binasına önünde ‘Kahrolsun PKK’ sloganları attı. Slogan atılması sonrası HDP il binasına Türk bayrağı asan ve PKK tarafından 5 yıl önce kaçırılan Ömer Gökçe’nin babası Salih Gökçe, Türk bayrağını öperek, "Bu bayrak benim şerefimdir” dedi.

“Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun”
Savaş uçaklarının kalkışı sırasında konuşan baba Salih Gökçe, “Yapılacak bombardıman sonucunda oğlum ölecekse, cenazesini bana teslim etsinler. Ben değil, oğlum değil, sülalem bu vatana feda olsun. Artık ağlamayacağım. Bu bayrak benim şerefimdir. Bir oğlum da askerdir. Herkes duysun. Her gün söylüyorum tekrar söylüyorum. Şuanda bir oğlum asker, bir oğlum Suriye’de o çatışmanın içerisinde, bir oğlum İstanbul’da ve bir kızımda üniversite okuyor. Bana köyde diyorlar ki; Senin kızın üniversite okuyor. Sen oraya gitmişsin kızın öyle böyle olacak, benim kızım sizin gibi bin tane erkeğe bedeldir” diye konuştu.

Ağrılı Salih Gökçe'nin oğlu Ömer Gökçe (24), 5 yıl önce İstanbul'da çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı dönemde terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldü. Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağıtoklu köyünde tek başına yaşayan ve çobanlık yaparak geçini sağlayan 4 çocuk babası Salih Gökçe, 17 Eylül günü Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılmıştı.

DİYARBAKIR

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:15
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amca ve yengesini kurşunladı
YEREL HABERLER Amca ve yengesini kurşunladı
Amed Sportif Faaliyetler evinde yenişemedi
YEREL HABERLER Amed Sportif Faaliyetler evinde yenişemedi
Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Savaş uçakları Fırat’ın Doğusunu vurmak için kalkış yapınca aileler HDP’ye tepki gösterdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da HDP il binası önünde gergin anlar Savaş ...
Vali Güzeloğlu, Çermikte esnaf ver vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Güzeloğlu, Çermikte esnaf ver vatandaşlarla ...
Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız Enerji Çalıştayı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten Kırsal Alanda Kaliteli ve Kayıpsız ...
Diyarbakır’da hava hareketliliği
YEREL HABERLER Diyarbakır’da hava hareketliliği
Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'Beyaz altının' yılın ilk satış seansı ...
Tatvan Gönüllüleri’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere ziyaret
YEREL HABERLER Tatvan Gönüllüleri’nden HDP önünde evlat nöbeti tutan ...
Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da, kaliteli ve kayıpsız enerji çalıştayı
15 Temmuz Federasyonu'ndan olası 'Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
YEREL HABERLER 15 Temmuz Federasyonu'ndan olası 'Barış Pınarı ...
Bağlar Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatan modern yol
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesi’nden ulaşımı rahatlatan modern yol
HDP önündeki eylemde 37'nci gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 37'nci gün
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan zabıta değil (2) 
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan ...
Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kağıt toplayan çocuğu döven şahıs gözaltına alındı
Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm aradı
YEREL HABERLER Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu, sağlık ...
Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit edilmiş Diyarbakır’da HDP önünde oturma eylemi başlatan Cafer Ceylan’ın annesi Hatice Ceylan, akrabaları tarafından eyleme katılmasın diye tehdit edildi Çocuğunun kuzeni tarafından kandırılıp dağa götürüldüğünü savunan acılı anne: “Halasının oğlu bana onunu fotoğraflarını gönderdi ve oğlumu unutmamızı söyledi”
YEREL HABERLER Acılı anne HDP önüne gelmeden önce tehdit ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37’nci gününde Anne Hüsniye Kaya, kızı Mekiye’ye seslendi: "Kızım Mekiye devletin şefkatli kollarına teslim ol"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 37’nci ...
PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak okutuyordu 
YEREL HABERLER PKK'nın kaçırdığı kızını, alyansını satarak ...
BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 gözaltı
YEREL HABERLER BOTAŞ boru hattından akaryakıt hırsızlığına 14 ...
Diyarbakır’da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 ...
Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi İzinler kaldırıldı, her an harekete geçme alarmı verildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesi İzinler ...
Diyarbakır'da mazot kaçakçılarına darbe: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da mazot kaçakçılarına darbe: 14 gözaltı
Yüzlerinde maske ellerinde silahla kuyumcuyu soymaya kalktılar Diyarbakır'da kuyumcu dükkanında soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yüzlerinde maske ellerinde silahla kuyumcuyu soymaya ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan zabıta değil
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi: Çocuğa tokat atan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X