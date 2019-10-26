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Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler "Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır" HDP ...

İHA

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 54'üncü gününde de devam ederken, PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih'e seslenen acılı anne Sevdet Demir, "Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı" dedi.

Anneden terörün gerçek yüzünü gösteren sözler "Bu Kürt, Türk davası değil, bu Hristiyanlıktır" HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 54’üncü gününde Ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 54'üncü gününde de devam ederken, PKK’lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Fatih’e seslenen acılı anne Sevdet Demir, “Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı" dedi.
Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 54'üncü gününe girdi. Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Sevdet Demir (55), 13 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Oğlu Fatih’in arkadaş kurbanı olduğunu ve işten eve evden de işe gittiğini belirten Sevdet Demir, oğlunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

“Oğlum bu Kürt, Türk davası değildir, dön gel eve”
Günlerdir HDP il binası önünde oturduğunu ve oğlu geri gelene kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirten acılı anne Sevdet Demir, “Oğlum eve dön. Sen gelene kadar ben gitmeyeceğim. Sen biliyorsun ben hastayım, senin için buradayım ölsem de sen gelinceye kadar gitmeyeceğim. Bu Kürt, Türk davası değildir, bu Hristiyanlıktır. Kafirler seni kandırdı. Dön gel eve oğlum seni bekliyoruz. Biz hepimiz sizi çok özledik” diye konuştu.

DİYARBAKIR

26 Ekim 2019 Cumartesi

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