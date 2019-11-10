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Güneydoğu’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

İHA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde, Güneydoğu'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Güneydoğu’da 10 Kasım Atatürk'ü anma törenleri

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde, Güneydoğu’da düzenlenen törenlerle anıldı.
10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, Diyarbakır, Mardin, Şırnak Siirt ve Batman'da çeşitli anma törenleri düzenlendi.

Diyarbakır
Anıt Park'ta düzenlenen törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 8. Ana Jet Üs Komutanı Ali Özmen, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Feysel Taşçıer, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saat 09.05'de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye'de olduğu Diyarbakır’da da hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam edildi. Atatürk'ün hayatının anlatıldığı anma programında öğrenciler 10 Kasım nedeniyle hazırladıkları şiirleri okudu.
Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Fetysel Taşçıer, 10 Kasım’ın bir yas günü olmakla beraber, Atatürk’ün inancını, mücadelesini, ülkemize kazandırdıkları ve kazandırmak istedikleri doğru anlamaları gereken bir gün olduğunu söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, “Hayatı boyunca her fırsatta çocuklara ve gençlere seslenen onlarına bayramlar armağan eden yurt genelinde daima yanlarında olan gençlere yer veren büyük önder Atatürk, gençliğe olan inanç ve güvenini ‘Benim en büyük eserim Cumhuriyeti, ey yükselen nesil istikbal sizindir, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz’ sözleri ile gençliğe emanet ettiğini gösterdi” dedi.
Atatürk'ü anma programı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdikleri şarkılarla son buldu.

Mardin
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yılında tüm yurtta olduğu gibi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde de törenle anıldı. Kızıltepe Hükümet Konağı'ndaki tören çelenklerin sunumu ile başladı. Saatler 09.05’i gösterirken siren sesiyle birlikte saygı duruşuna geçildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Programa Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Garnizon Komutanı, kurum amirler ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri katıldı.

Şırnak
Buradaki tören sabah saatlerinde Şırnak Valilik Bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenklerin konulması ile başladı. Saat 09.05'de sirenlerin çalınmaya birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Şırnak’ta da hayat durdu, bayraklar yarıya indirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu anma törenleri çeşitli etkinliklerle sürdü. Şırnak Valiliği bahçesinde başlayan etkinliklerden sonra tören Sabri Oğrak Kültür Merkezi’nde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, Atatürk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrası öğrenciler tarafından şiirler okundu. Atatürk’ün sevdiği şarkıların söylenmesiyle program devam etti. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle program sona erdi.
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası törenine, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kurum müdürleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluş temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Siirt
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Siirt'te de törenle anıldı. Tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Anma etkinliklerine, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediyesi adına Zekeriya Çığır, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

Helikopter kazası şehitleri törenle anıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde 7 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 asker de törenle anıldı. Pervari'de 10 Kasım 2012'de operasyona giden askerleri taşıyan helikopterin kayalıklara çarpması sonucu şehit olan askerler için İl Jandarma Komutanlığındaki Dadaşlar Şehitler Anıtı önünde tören yapıldı. Duaların okunmasının ardından, kurban kesimi yapıldıktan sonra tören sona erdi.

Batman
10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Batman’da da hayat durdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81’inci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Batman'da da anıldı. 10 Kasım Atatürk'ü anma programı, çelenklerin anıta sunulması, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, Batman Belediye Meclis Üyesi İsmail Gönül, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve birçok vatandaş katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından saat 10.00’da Batman Kültür Merkezi’nde yapılan programda Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan konuşma, Atatürk’ün sevdiği türkülerin okunması Mustafa Kemal Destanı adlı piyesin oynanması ve ödül töreniyle son buldu.

DİYARBAKIR

10 Kasım 2019 Pazar

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