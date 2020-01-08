HDP önünde, ailelerin evlat nöbeti 128'nci gününde Oğluna seslenen anne Sevdet Demir: “Oğlum kaçıp gelmezsen hakkımı sana helal etmiyorum”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 128'nci gününe girdi. Oğlu Fatih Demir için 128 gündür oturma eyleminde olduğunu belirten anne Sevdet Demir, “Neredeysen kaç gel oğlum, sen kaçıp gelmezsen hakkımı sana helal etmiyorum” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 64 ailenin umutlu bekleyişi 128'nci gününde de devam ediyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir'in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 128 gündür oturma eyleminde olduğunu söyledi.



“Oğlumu HDP'liler götürdü"

Oğlu Fatih’in HDP’liler tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia eden anne Demir, “Ben oğlum için buradayım. Oğlumu HDP’liler götürdü ben oğlumu HDP’lilerden istiyorum. 4 5 yıldır benim oğlumun hasretiyle içim yanıyor. Oğlum gitmeden tıraş makinesi aldı kendisine hiç yüzüne sürmeden evde duruyor. Her gün ona bakıyorum ve kahroluyorum. 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Oğlum sen neredesin bir annene seslen. Kurban olayım sana oğlum senin ayağın şimdi botta erimiştir. Sen neredeysen kaç gel oğlum. Sen kaçıp gelmezsen hakkımı sana helal etmiyorum. Oğlumdan da haber almadan buradan gitmiyorum ve gitsem evde huzurumuz yok. Oğlum bir kere bana alo de ve söyle hayattayım" diye konuştu.

DİYARBAKIR 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:02

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