Amedspor’da ilklerin haftası

Bundan önceki 21 maçta toplam 15 gol atabilen Amedspor, bu gollerin üçte birini Şanlıurfaspor filelerine gönderdi. Bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başaran Amedspor’da 4 gol kaydeden Üstün Bilgi de futbol hayatında ilk kez bu başarıyı yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta ligde kalma hesapları yapan Amedspor, deplasmanda 50 kazandığı Şanlıurfaspor maçıyla bir çok ilke imza attı. Bundan önceki 21 maçta rakip filelere toplam 15 gol bırakan Amedspor, ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı. Deplasmandaki ikinci galibiyetine imza atan Amedspor’da Şanlıurfaspor ağlarına 2’si penaltıdan olmak üzere 4 gol bırakan Üstün Bilgi de 16 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol kaydetme başarısını gösterdi.

Puanını 24’e çıkaran Amedspor, 23. hafta maçında 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da Diyarbakır Stadında Sarıyer ile karşılaşacak.

DİYARBAKIR 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:47

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