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Diyarbakır’da 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği

İHA

Sevgililer Günü'ne az bir süre kala Diyarbakır'da çiçekçi ve hediyelik eşya fuarında hareketlilik başladı.

Diyarbakır’da 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği

Sevgililer Günü'ne az bir süre kala Diyarbakır’da çiçekçi ve hediyelik eşya fuarında hareketlilik başladı.
Sevgililer Günü öncesinde çiçekçilerde ve hediyelik eşya fuarında hazırlıklar tamamlandı. Eşine, sevgilisine, nişanlısına hediye almak isteyen vatandaşların tercih ettikleri ürünlerin başında çiçek ve hediyelik eşyalar geliyor. Diyarbakır'da çiçek dükkanı işleten Canan Demir yerli ürünleri tercih ettiklerini belirtirken, Hediyelik Eşya Fuarı Müdürü Ergün Polat ise 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlıklarını yaptıklarını ve her kesime hitap ettiklerini ifade etti.
Çiçekler olarak yerli ürünleri tercih ettiklerini ifade eden Canan Demir, güller, hüsnüyusuflar, papatyalar, laleler ve çeşitli saksı çiçeklerini tercih ettiklerini söyledi. Demir, "En çok tüketilen ürünlerimiz genelde gül. Gül aşkın simgesi, sevginin simgesi ve her tür faaliyette kullandığımız bir ürün aslında. Bu Sevgililer Günü'nde de en çok tüketime gidecek olan gül diye tahmin ediyoruz. Genelde bu yönde satışlarımız oluyor. Buket hazırlıkları yaptık. Bunda da devam ediyoruz. Dışarıdan alımlarımızı tamamladık artık. Kendi içerimizdeki buketleri yapmaya başladık. İki gün var, bu iki gün bizim için biraz yoğun geçecek. Hazırlıklarımızı yapacağız, buketlerimizi tamamlayacağız. Her bütçeye hitap edebileceğimiz hazırlıkları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah güzel geçecek. Fiyatlarımızı da aslında çok yüksek tutmadık. Büyük illere nazaran Diyarbakır bu konuda daha iyi bütçe olarak. 20 lira ve üzeri İstanbul çevresi satarken, biz daha çok gülün adedini 10 liraya, 7,5 lira gibi bir maliyetle sunacağız piyasaya. Son zamanlarda popüler olan teraryumlarımız var. Onlara da ağırlık verdik. Kalıcı olsun, evde dursun, solmasın, devam etsin diye teraryuma da yöneldik. Onların da hazırlıklarını yaptık, güzel dizaynlar yaptık, inşallah beğenecektirler diye düşünüyorum. Öncesinden zaten siparişlerimizi alıyoruz. Müşterilerimiz bize ulaşıyorlar, notlarımızı alıyoruz. O gün siparişleri evlere, iş yerlerine teslim ediyoruz. Onun dışından elden almak isteyenler oluyor. Kendi götürmek isteyenler oluyor. Biz çiçekçiler olarak mutluluk satıyoruz. Erkeklerimiz de çiçeği artık çok seviyor. Hediye almaktan mutluluk duyuyor. Dilerim 14 Şubat herkes için çok iyi geçer. Bir gelir kaynağı, kazanç kapısıdır, özel günler çiçekçiler için geçekten gelirin fazla olduğu bir gündür" dedi.
Hediyelik Eşya Fuarı Müdürü Ergün Polat ise fuar olarak 14 Şubat hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Polat, "Genelde ürünlerimiz halka hitap edecek şekildedir, ucuz ve uygundur. Tüm vatandaşlarımızı 14 Şubat için ve diğer günler için de bekliyoruz. Çünkü burası hem uygun hem de sirkülasyon yapan bir yerdir. 14 Şubat öncesi hareketlilik var. Vatandaşlar buraya daha sıklıkla girip çıkabiliyor. Çünkü güvenilir bir yerdir" diye konuştu.

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