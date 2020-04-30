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Diyarbakırlı meyve üreticisi hasat için gün sayıyor

İHA

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesindeki kiraz ve ceviz bahçelerinde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, ürünlerinden yüksek rekolte bekliyor.

Diyarbakırlı meyve üreticisi hasat için gün sayıyor

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesindeki kiraz ve ceviz bahçelerinde hasat öncesi son hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, ürünlerinden yüksek rekolte bekliyor.
Kocaköy ilçesinde kiraz ve ceviz üreticileri korona virüs salgınına rağmen hasat için çalışmalarına devam ediyor. Üreticiler verimden memnun olduklarını belirtirken, korona virüs salgınından dolayı işçi bulup çalıştırma ve pazara sunma konularından endişeli olduklarını dile getirip yetkililere bu konuda yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
Kiraz üreticisi Hüseyin Kılıç, korona virüse rağmen üretime devam etmek zorunda olduklarını söyledi. 10 dönümlük bahçesinde 400 meyve ağacının bulunduğunu kaydeden Kılıç, "Her yıl verim veriyor. Türkiye'nin en kaliteli kiraz cinslerinden birisidir. Organik olarak yetiştiriyorum. Gübre, ilaç hiçbir şey kullanmaya gerek duymuyorum. Mardin kirazı piyasada 45 liraya satılırken, biz 8 liraya satıyoruz. Bizim kirazımız hale gittiği zaman bilenler ilk bize geliyor. Çünkü aroması iriliği mükemmeldir, müşteri tarafından çok beğeniliyor. Bu sene bütün çiftçilerin endişesi olduğu gibi benimde endişem var. 20 ton civarında kiraz bekliyorum. Endişemiz var, pazarda nasıl satacağız, pazar olur mu, olmaz mı bilmiyoruz. Bakarız sokağa çıkma yasağı olur, bu meyve dalında kalır. İşçi de bulamayız, pazarda da satamayız. İl ekonomisine, Türkiye ekonomisine katkımız var" dedi.
Ceviz üreticisi Hayri Kılıç ise yaklaşık 800 ağacı olduğunu kaydetti. Kılıç, "3 ton ceviz bekliyoruz. Biz Diyarbakır’da bu sene ilk verimi alacağımız için henüz pazarın ne şekilde süreceğini bilmiyoruz. Nasıl pazarlayacağımızı bilmiyoruz. Korona virüsün de bu sektöre nasıl bir sekte vuracağını da bilmiyoruz" diye konuştu.

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