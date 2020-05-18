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Çüngüş Evde Okuyor Projesi start aldı

İHA

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çüngüş Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi.

Çüngüş Evde Okuyor Projesi start aldı

Diyarbakır’ın Çüngüş İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Çüngüş Evde Okuyor Projesi hayata geçirildi.
Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bin 660 öğrenci için 3 bin 800 kitap satın alındı. Çüngüş Evde okuyan Projesi kapsamında, okullara ulaştırılan yeni kitaplar ile daha önce okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplarında bulunan kitaplar öğretmenler eliyle, uzaktan eğitim sürecinde evde kalan öğrencilerine dağıtıldı.
15 Mayıs ile 26 Haziran arasında EBA’yı takip eden ve akşam 20.30 ile 21.30 saatleri arasında kitap okuma etkinliğine katılan öğrenciler arasından, her hafta cuma günü kura ile belirlenecek 20 öğrenciye çeşitli hediyeler verilecek. Proje kapsamında her sınıf düzeyinde en çok kitap okuyan öğrenciye büyük ödül olarak bisiklet hediye edilecek. Proje süresince her gün düzenli olarak etkinliklere katılan öğrencilere ayrıca hediye verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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