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Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

DHA

Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR, (DHA)TERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri...

Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi

<br>Mücahit YOLCU/ DİYARBAKIR, (DHA)TERÖR örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.<br>Terör örgütü PKK'ya yönelik istihbari çalışma yürüten Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında artırılan polis ve jandarma kontrol noktalarına Ramazan Bayramı'nda bombalı saldırı düzenleneceği bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Dicle ilçesinde, saldırılarda kullanılacak patlayıcıların da Yeniköy Asri Mezarlığı'nda olduğunu belirledi.<br>MEZARLIK VE EVİN BAHÇESİNDE TOPRAĞA GÖMÜLÜ BOMBALAR<br>Ekipler, saptanan adrese operasyon düzenledi, mezarlıkta ise iz takip köpekleri ve dedektörlerle arama yaptı. Yapılan aramalarda toprağa gömülü metal silindir kutuda telefonla kumanda edilen 4 kiloluk PETN plastik patlayıcı, metal ve mıknatıslı kapta 382 gram zaman ayarlı, parça ve basınç etkili araç altına yerleştirilmek üzere hazırlanan el yapımı bomba ve düzenek, konserve kutusu içerisine hazırlanmış, zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 167 gramlık el yapımı bomba, 4 el bombası, bomba yapımında kullanılan malzemeler ve örgütsel materyaller ile çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Bomba, patlayıcı ve malzemelere el konulurken, Z.A., K.A., E.Y., A.Y., S.Y. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.<br>ÜZERLERİNDE KULLANMA TALİMATI ÇIKTI<br>Ele geçirilen bombaların üzerinde nasıl infilak edileceğine ilişkin kullanma talimatları yazılı olduğu belirlendi. Araç altına yerleştirilen mıknatıslı bombanın üzerinde "Düğmeyi aç. Kablo uçlarını kontrol et. Dilinde yanma olursa kabloyu birbirine bağlama. Yanma yoksa bağla. 15 dakika sonra patlar. Bu zaman ayarlı" yazılı olduğu saptandı.<br>OLASI SALDIRILAR ÖNLENDİ<br>Yüksek tahrip gücüne sahip olan, genellikle RDX, C-4 ve TNT gibi patlayıcılarla karıştırılıp kullanılan PETN'den 1 kilonun, yaklaşık 100 kilo C-4 patlayıcıya eşdeğerde olduğu belirtildi. Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulan başarılı operasyonla, bayramda düzenlenecek saldırılarla yaşanacak olası kayıplar da önlendi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-05-25 09:31:45<br>

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