Başkan Karamehmetoğlu'nun acı günü

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun eşi Saadet Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce safra kesesi ameliyatı olan 56 yaşındaki Saadet Karamehmetoğlu yaklaşık 1 aydır korona virüs nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karamehmetoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazenin defnedilmek üzere Diyarbakır'ın Çermik ilçesine götürüleceği belirtildi. Karamehmetoğlu'nun 10 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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