Polisi görüp bırakıp kaçtıkları araçtan 4 kilo esrar çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan 2 kişi, içinde bulundukları aracı bırakıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu kaçan şahıslardan biri yakalanırken, araçta yapılan aramada 4 kilo 645 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır’ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekiplerince dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araca güvenlik güçleri dur ikazında bulundu. Araçta bulunan 2 şahıs, aracı bırakarak ara sokaklara doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından H.Ö. isimli şahıs yakalandı. Güvenlik güçlerince araçta yapılan aramada arka koltukta havlular içerisinde gizlenmiş vaziyette poşet içerisinde 5 parça halinde 4 kilo 645 gram tos esrar maddesi ele geçirildi.
Polis H.Ö.’yü gözaltına alırken, kimliği belirlenen M.K. isimli diğer şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.