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Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ'de açıldı

İHA

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi DÜ'de açıldı

Bölgenin ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesinde açıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk Diyabetik Ayak Önleme ve Tedavi Merkezi Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde açıldı. Açılışa Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri ve hastane çalışanları katıldı. Açılışta konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, şeker hastalığının önemli bir sağlık sorunu olarak karşılarına çıktığını söyledi. Prof. Dr. Karakoç, ''Diyabetin özellikle meydana getirdiği komplikasyonlar önemli bir sakatlığa ve ölüme sebep olmaktadır. Diyabetin en önemli komplikasyonlarından bir tanesi damarların tutulmasına bağlı olarak ayak yaraları ve ayakta meydana getirdiği enfeksiyonlar sonucu ayak ampütasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu merkezde hem yaralanma öncesi ayakların uygun bir şekilde bakımını yapacağız hem de ayakta bir enfeksiyon ve yaralanma olduktan sonra ampütasyonlara ve ayak kesilmelerinin önüne geçeceğiz . Bu merkezimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk olma özelliğini taşımaktadır” dedi.
Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ ise diyabetik ayağın son 10 yıldır multidisipliner bir hastalık olma ve farkındalık oluşturma yönünden önemli bir alan olduğunu söyledi. Prof. De. Akdağ, ''Bizim burada daha önce hem endokrinoloji olarak, hem kalp damar cerrahisi hem de enfeksiyon hastalıkları hocalarımız bir araya gelerek özellikle konsey düzeyinde toplantılar yapmaktaydı hocalarımız. Bu anlamda hastalarla ilgili bir karar alıyorlardı, şimdi burada biraz daha pratize edip tek merkezde toplayarak hastalarımıza daha iyi konforlu bir sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz'' dedi.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

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