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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakırspor golcüsünü buldu

İHA

Diyarbakırspor golcüsünü buldu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde şampiyon olup 10 sezon sonra 3. Lig’e dönmenin hesaplarını Diyarbakırspor kadrosuna önemli isim ile takviye etti. Uzun yıllar 2. Lig ve 3. Ligde forma giyen golcü futbolcu Sercan Bıyıklı ile anlaşan yeşilkırmızılı takım, bazı transferleri de bitirme aşamasına geldi.
Kamp çalışmalarını Antalya’da sürdüren Diyarbakırspor’da yeni transferler takıma dahil olmaya devam ediyor. Son olarak 3. Lig ekibi Antalya Kemerspor’da forma giyen 27 yaşındaki Sercan Bıyıklı ile anlaşan yeşilkırmızılı takım transferde önemli bir hamle yapmış oldu. Kampta bulunan başkan Siyabend Aydın ile görüşen golcü futbolcu, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Seyithan Özdaş’ın talebi doğrultusunda gerçekleşen transferlerin takıma dahil olmasıyla gücüne güç katan yeşilkırmızılılar, sezona iyi hazırlanarak önce grubu lider tamamlamayı ve ardında ikinci etabı da başarıyla geçerek 3. Lige yükselerek kenti sevindirmek istiyor.

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