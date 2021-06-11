Yenişehir’de ADEM’ler ile hayeller gerçek oluyor

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi, kadınların aile ekonomisine katkı sağlamaları ve meslek edinmeleri için Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) bir birinden farklı kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Yenişehir ilçesine bağlı Hz. Rukiye Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen kurslarda, kurslara gelemeyen yaşlılar ve çocuk esirgeme kurumunda bulunan kimsesiz çocukların hayalleri de gerçekleştiriliyor. Her fırsatta kadın ve gençlerin eğitim ve istihdamına destek veren Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, aile ekonomisine katkı sağlamak, meslek edinmek ve sosyalleşmek isteyen kadınlar için Aile Destek Merkezlerinde bir birinden farklı kurslar düzenlediklerini söyledi.



“Yapmamızı istedikleri hayalleri gerçekleştiriyoruz”

Kaymakam Beşikci, kurslara katılamayan yaşlıların ve çocuk esirgeme kurumunda kalan çocukların kendilerinden istedikleri hayalleri de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hz. Rukiye Aile Destek Merkezimizde kuaförlük, okuma yazma, tekstil, dikişnakış, işaret dili ve Kur'anı Kerim gibi çeşitli kursları düzenlenmekteyiz. Kuaförlük kursunda eğitimci hocalarımız ile kursiyerlerimiz gönüllü olarak belirli periyotlarda yaşlı bakım evinde bulunan büyüklerimize kına yakma, saç boyama, tırnak bakımı yapmaktadır. Bununla birlikte çocuk esirgeme kurumunda kalan çocuklarımızın da tırnak ve saç kesim ihtiyaçları karşılanmakta gelin olacak genç kursiyerlerimizinde ücretsiz olarak gelin başı yapılmaktadır. Okuma yazma belgesi olmayanlar kursiyerlerimize okuma yazma öğretilmekte örgün ve yaygın eğitime katılmaları için teşvik ve takipleri yapılmakta, Tekstil, dikişnakış kursuna katılan kursiyerlerimize ise verilen eğitimlerle yöresel kıyafet, abiye ve etek gibi giyim çeşitleri öğretilmektedir. Bu eğitimler sonucunda ev ekonomisine katkıda bulunabilmeleri için kendi diktikleri kıyafetlerin satışını yapmaları teşvik edilmekte ve kurslarını başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizin aldıkları belgelerle tekstil atölyelerinde usta öğretici olarak çalışabilmeleri sağlanmaktadır’’ diye konuştu..

Öte yandan Yenişehir Belediyesi tarafından ADEM kurslarına gelen çocuk sahibi kursiyerlerin çocukları da anneleri eğitim aldıkları süre boyunca ADEM oyun odalarında psikososyal motor gelişimi ve zihinsel gelişimi desteklemek için hikaye okuma, parmak oyunları oynama, şarkı söyleme gibi etkinliklerin yanında ana sınıfı müfredatına uygun eğitimler veriliyor.

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