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        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 375 oldu

        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aile sayısı, kızı için Tekirdağ'dan gelen Katibe Ay'ın katılımı ile 375'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 14:09 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:10
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        Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 375 oldu
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        DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan aile sayısı, kızı için Tekirdağ'dan gelen Katibe Ay'ın katılımı ile 375'e yükseldi.

        Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1624 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 49 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan aile sayısı, kızı Şaziye için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden gelen Katibe Ay ile 375 oldu.

        Katibe Ay, 2015'te 18 yaşındaki kızı Şaziye'nin 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktığını, ardından terör örgütü tarafından kaçırıldığını söyledi. Ay, "Kızımı istiyorum, kahrolsun PKK. Evladım gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Onu bekliyorum. Kızım lütfen sesimi duy ve gel. Kızım 'Okula gidiyorum' dedi, 9 yıl oldu, hiç haber alamadık" dedi.

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