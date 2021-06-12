HDP'li Leyla Güven'in 22 yıllık hapis cezası onandı

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Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'in yargılandığı davada 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

TBMM'de, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 22 Aralık 2019'da yargılandığı Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından toplam 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı.

Güven'in avukatları, yerel mahkemenin kararının bozulması ve yargılama sürecinin devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin sonlandırılması istemiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklu Güven'in yargılandığı davada, terör örgütü üyeliği ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından aldığı 22 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Mahkeme, Güven'in kaçma şüphesi olduğuna, adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağına, üzerine atılı suçlar bakımından tutuklama tedbirinin orantılı olduğuna karar vererek, başvuruyu esastan reddetti.

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