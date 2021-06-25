Ergani aydınlatılıyor

Diyarbakır’ın Ergani İlçe Belediyesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Ergani Devlet Hastanesi çevresini aydınlatıyor.

Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesindeki yürüyüş yolları ve Ergani Devlet Hastanesi çevresinde bulunan ve çeşitli olumsuzluklardan dolayı deforme olan aydınlatma direklerini onarıyor. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk’ün talimatlarıyla teknik ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, hasar görmüş ve işlevini yitirmiş dekoratif aydınlatma direklerinin kırılan parçaları yenilenirken, iç ve dış elektrik sistemleri tamir ediliyor. Çalışmaların tamamlanması ile yürüyüş yollarının aydınlık olması ve caddelerin yol boyunca estetik bir görünüme kavuşması sağlanacak.

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