Gökhan Meral Diyarbekirspor'da

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Yeni sezonda 2. Lig'de şampiyon olup TFF 1. Lig'e yükselmek için transfere ağırlık veren Diyarbekirspor, kariyeri başarılarla dolu olan bir ismi daha transfer ederek camiasını heyecanlandırmaya devam etti.

Geçen sezon Kocaelispor'la TFF 1. Lig'e çıkma sevinci yaşayan deneyimli sol bek Gökhan Meral ile sözleşme imzalandı. Birçok takımda şampiyonluk yaşayan Gökhan, istikrar abidesi olarak biliniyor.

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