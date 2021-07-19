Bağlar Belediyesi hizmette sınır tanımıyor

Diyarbakır'da alışverişin odak noktalarından olan Sakarya Caddesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle oluşan yoğunlukta meydana gelen görüntü kirliliği Bağlar Belediyesi tarafından ortadan kaldırıldı. Başkan Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde ulaşıma rahat nefes aldırması beklenen Bağcılar Mahallesi'ndeki yeni yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi'nin temizliği ile ilgili sorun ve vatandaşların talebi Bağlar Belediyesi tarafından yerine getirildi. Bayram öncesinde esnafları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri söz konusu şikayetlerin olduğu bölgeleri temizleyerek hijyen hale getirdi. Belediyenin, alışverişin kilit noktalarından olan Sakarya Caddesi için sürekli temizlik yapmak üzere ekip görevlendirdiği kaydedildi.



Beyoğlu, yeni caddeyi hizmete açtı

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi'nde belediye tarafından yeni açılan caddede incelemelerde bulundu. Bin metre uzunluk ve 15 metre genişlikte inşa edilerek parke taşlarıyla döşenen yol ve kaldırım çalışmalarını inceleyen Başkan Beyoğlu, Bağcılar Mahallesi 1216. sokakta ulaşıma rahat nefes aldırması beklenen yolun kazandırılması nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. AK Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Hasan Çakar'ın da katıldığı yol incelemesinden sonra bölgedeki esnaflarla da görüşen Başkan Beyoğlu, sorun ve taleplerini dinleyerek bayramlarını kutladı.

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