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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sel bölgesindeki görevini tamamladı

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sel bölgesindeki görevini tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalara destek için gönderdiği ekipler kente döndü.
Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla 12 iş makinesiyle gönderdiği 20 personel çalışmalarını tamamladı. Afet bölgesinde görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi koordinesinde Sinop’un Türkeli ilçesinde görev yapan Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri ve personel, aramakurtarma ve hafriyat temizleme çalışmalarına katılıp sel felaketinden zarar gören vatandaşlara yardımcı oldu.
Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Türkeli’de bozulan yol ve köprüleri onardı. Kullanılamayacak duruma gelen yollarda ise belirlenen bölgelerde alternatif yollar açtı. DİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ise selden dolayı altyapısı zarar gören mahallelerde bakım ve onarım çalışmaları yaptı, balçıkla tıkanan kanalları açtı. Cadde ve sokaklarda altyapıdaki sıkıntıların giderilmesi amacıyla yapılan çalışmalara destek verdi. Selden etkilenen bölgede çalışmalarını tamamlayan ekipler Diyarbakır’a döndü.

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