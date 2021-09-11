Plastik şişeler kamyonetten düştü, sürücü yola devam etti

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Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, üzerinde atıkların olduğu, seyir halindeki kamyonetten plastik şişeler, yola düştü. Sürücünün fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, yoldan geçen diğer sürücülerin tepkisini çekti.

DiyarbakırElazığ yolunda, plastik atık taşınan kamyonetten rüzgarın etkisiyle düşen şişeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, görüntü çeken sürücülerin tepkisine neden oldu. Kamyonet sürücüsü, kısa süre sonra yol üzerinde gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-09-11 13:39:59



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