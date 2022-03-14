Diyarbakır’da 140 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’da narkotik köpekleri “Risko” ve “Çiko”'nun da yardımıyla 140 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine konuldu, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Mart'ta Sur ilçesi Silvan Yolu uygulama noktasında rutin yol kontrolünde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda M.K.S ve F.S.'nin kullandığı çekiciye bağlı dorseli araç durduruldu. Narkotik köpekleri “Risko” ve “Çiko”nun yardımlarıyla aracın gizli bölümlerine yerleştirilmiş paketler halinde zulalanmak suretiyle gizlenmiş sarı renkli koli bantlarına sarılı şekilde 261 parça halinde toplam daralı ağırlığı 140 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlamasının ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden M.K.S. tutuklandı, F.S. ise yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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