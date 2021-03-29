Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Mardinkapı'nın restorasyonu tamamlandı

AA

Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık kapılarının yapılacak restorasyon çalışmasıyla yeniden hayat bulması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda geçmişte kente giriş yapılan ve bir süre önce yerlerinden sökülen surun ana kapılarından Mardinkapı'daki restorasyon çalışmaları tamamlandı.Urfakapı ile müze envanterinde bulunan Yenikapı ve İçkale'den sur içine açılan Küpelikapı'nın ise restorasyonu sürüyor.

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Diyarbakır Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünün uzman restoratörleri tarafından titizlikle sürdürülen işlemlerinin ardından Mardinkapı'nın restorasyonu tamamlandı.

Mardinkapı uzman kişilerce titiz bir taşınma işleminin ardından vinç yardımıyla restorasyonu yapılan alandan alınarak yerine takılacak.Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, AA muhabirine, Diyarbakır kalesinin özgün kapılarını restorasyonuna yönelik çalışmaları geçen yılın Kasım ayında başladıklarını söyledi.

Diyarbakır kalesinin 4 önemli kapısının mevcut olduğunu aktaran Koç, bu kapıların en önemlilerinden olan Urfakapı ve Mardinkapı'nın özgün kapı kanatlarının yerinde korunduğunu belirtti.Çalışmalar hakkında Koç, şunları kaydetti:

"4 buçuk ayda bir çalışma sonucunda Mardinkapı'nın restorasyon çalışmalarını tamamlandı. Demir kapı kanatlarının naklini gerçekleştirdik. Montaj işlemlerine başladık. Yarın montaj işlemi tamamlandıktan sonra kapıyı artık yerinde görme şansını yakalamış olacağız. Orjinal özgü kapıdır. Üzerindeki motifler ve desenler birebir korunarak sadece eksik ve çürümüş olan kısımların yüzde 30'luk bölümünün tamamlanmasına gidildi. Yapılan işlem neticesinde kapının toplan ağırlığı 2 bin 740 kilogram ağırlığa sahip. Üzerindeki ana ahşap lento ise 120 kilogram. Kapı yarın bitmiş haliyle turizme kazandırılmış olacak."