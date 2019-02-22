Haberlere çıkarak Türkan Şoray'a seslenen Aslan'ın çağrısını duyar duymaz bu çağrıya kayıtsız kalamadığını belirten Şoray "Daha önce haberim olsaydı bu buluşma için bu kadar beklemezdik, çok duygulandırdın, çok mutlu ettin beni NeclacığımNeclacığım çok teşekkürler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan ve hayalleri gerçeğe dönüşen Necla Aslan ise duygularını şöyle dile getirdi " 57 sene önce bu albümü oluşturmaya başladım, hayalini kurduğum anı yaşıyorum. Daha da mutlu olamam, bir rüyada gibiyim. Bu dileğimin gerçekleşmesini sağlayan herkese ve Sultanım Türkan Şoray’a çok teşekkür ediyorum.. Gerçekten biz yan yanayız değil mi?"

Necla Aslan ile uzun uzun sohbet eden Şoray, Aslan ailesiyle de telefonla konuştu. Necla Aslan'ın oğlu Emrah Aslan ise annesinin vasiyetini hayattayken yerine getirdiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek Sultan’la fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Türkan Şoray, Necla Aslan ve oğluyla Diyarbakır’da görüşmek üzere ayrıldılar.