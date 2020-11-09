Diyet Pekmezli Kek Tarifi, Nasıl Yapılır?

Diyet zamanlarında canınız çok fazla abur cubur istiyor olabilir. Daha sağlıklı atıştırmalıklar için sizler için harika bir kek tarifi hazırladık. Kek tarifimizde şeker yerine daha sağlıklı olan pekmez tercih ettik. Ortaya harika bir lezzet çıkacağından şüpheniz olmasın. Diyet pekmezli kek tarifi, az kalorili ve hafif bir tariftir.

Diyet Pekmezli Kek Malzemeler

2,5 su bardağı kadar un

1/2 su bardağı nişasta

1,5 su bardağı kadar süt

1,5 su bardağı kadar pekmez

1 su bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

Biraz tuz

Birkaç damla kadar limon suyu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Diyet Pekmezli Kek Yapılışı

• Pekmezli kekimizin hamuru için bir kabın içerisine yumurtalarımızı, karbonatımızı, tuzumuzu ve limon suyumuzu alıp, çırpmaya başlıyoruz.

• Karışımımız iyice köpürünce kalan malzemelerimizden önce sıvı olanları, ardından da katı olanları ekliyoruz.

• Kek hamurumuz hazır olunca, kek kalıbımıza yağlı kâğıt serip, içerisine döküyoruz.

• 180 derecelik ısınmış fırına yerleştiriyoruz ve 45 dakika kadar pişiriyoruz.

• Diyet pekmezli kek tarifimiz artık hazır. Afiyet olsun.