Diyette salam yenir mi? Diyette salam yemek kilo aldırır mı? Salam işlenmiş et ürünleri arasında yer alan bir tür sosisli et çeşididir. Sığır veya domuz etinin tuz baharat ve koruyucu maddelerle işlenip bazen tütsülenerek yapılan bir yiyecektir. Salamın yapımında et ince ince doğranır ve ardından tuz şeker sarımsak karabiber kekik gibi baharatlarla tatlandırılır. Sonrasında et karışımı kılıf içerisine yerleştirilip çeşitli işlemlerle olgunlaştırılır veya tütsülenir.

Habertürk Giriş: 17.02.2025 - 16:11 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL