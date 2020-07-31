Cilt bakımı için yapılması gereken birçok işlem; cildin yenilenmesi ve doğallığını kazanması için fayda sağlayan uygulamalardır. Cilt bakım kürlerinin uygulanması ile de; cildin daha esnek, canlı ve pürüzsüz görünüm elde etmesini sağlamak mümkündür. Cilt bakım kürlerinde kullanılan doğal malzemeler; cildin gerekli olan vitamin ve mineralleri almasını da sağlama açısından fayda sağlayacaktır. Bu sayede daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olma imkanı doğacaktır.

Doğal İçerikli Cilt Bakım Kürü

2 çay bardağı lavanta yağı

1 su bardağı portakal suyu

2 tatlı kaşığı arpa(öğütülmüş)

1 yumurtanın sarısı

1 dilim salatalık

2 yemek kaşığı kaymak

Bir kapta portakal suyu ve lavantayı bir taşım kaynatıp alın. Ezilmiş salatalık, yumurta sarısı kaymak ve arpayı da ekleyerek karıştırın. Bu karışımı yüz ve boynunuza uygulayın 15 dakika sonra yıkayın. Kırışıklıklara fayda sağlayacaktır. Haftada üç kez yapabilirsiniz.

Bakım Maskesi

Yumurta akı ile bir çay kaşığı şekeri karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 15 dakikadan sonra yıkayın; yüzün gerilmesini ve yaşlılık etkilerini azaltacaktır.

Yüzü Gençleştiren Maske

Yumurta akı, birkaç damla limon suyu, bir tatlı kaşığı bal, ezilmiş birkaç adet ceviz içi ve dört tatlı kaşığı papatya yağını karıştırarak kıvama getirin. Yüzünüze uygulayın yarım saat bekledikten sonra yıkayın. Cildinizin gençleştiğini fark edeceksiniz. Haftada bir kez uygulayın.

Sıkılaştıran Maske

Bir çay kaşığı gliserin, kahve fincanı votka ve şap koyup karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın. Özellikle yağlı ciltler için sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir.