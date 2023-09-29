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“BİR İKİ BARDAK VİSKİ İÇTİM" Temel Ünlü'nün savcılık ifadesinde, “Ben öncelikle olayla ilgili pişmanım, kendi isteğimle müdafim ile birlikte geldim. Ben 17 Temmuz 2023 günü saat 15.00-16.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren K. ile buluştum. Aynı gün gece 12.00 gibi Maltepe Gülsuyu adresinde Mehmet isimli arkadaşımla eve gittik. Ben bu evde bir iki bardak viski içtim. Ben olaydan önce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Kız arkadaşım da benimle birlikte alkol almıştı. 18 Temmuz günü sabah saat 04.00 sıralarında kız arkadaşım Ceren ile birlikte çorba içmek için kız arkadaşımın ısrarı üzerine araca bindik. Aracı daha önce Deniz isimli arkadaşım evin önüne getirmişti" dediği öğrenildi.

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“FRENE BASTIM ANCAK ARAÇ KAYDI BİSİKLETLİYE ÇARPTIM" Temel Ünlü savcılık ifadesinde şunları söyledi: “Ben ve kız arkadaşım saat 04.30 gibi Caddebostan civarına geldik. Çorbacı bakıcaktık. O sırada Bağdat Caddesi üzerinde yolun sağında polisler uygulama yapıyordu. Bana dur işareti yaptılar. Durdum, sağa çektim. Ancak bu sırada müsait boşluğu buldum. Benim ehliyetim yok. Hiç ehliyet almadım. Sağa çektim bekliyordum. Polis memuru başka bir araca bakıyordu. "