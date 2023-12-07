Doğanın şifası: Sağlığı destekleyen 10 baharat
Antik çağlardan beri yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharatlar, aynı zamanda tıbbi durumların semptomlarını da iyileştirmeye yardımcı olabilir. İşte, daha sağlıklı bir hayat için beslenmenize ekleyebileceğiniz bazı baharatlar…
Baharatlar vücutta koruyucu etkileri olan bitki bileşikleriyle doludur. Beslenme düzeninize bazı baharatları eklemek, genel sağlığınızı iyileştirme ve çeşitli kronik rahatsızlıklardaki riski azaltma açısından yardımcı olabilir. İşte, sizin için seçtiğimiz sağlığa faydalı baharatlar...
ZENCEFİL
Yoğun bir tada sahip olan zencefil, genellikle çorbalarda kullanılan bir baharattır. Zencefilin içeriğinde gingeroller, şogaoller ve paradoller gibi birçok bileşik vardır ve bu bileşikler vücutta antioksidan etkilere sahiptir. Bazı araştırmalar, zencefil takviyeleri almanın da sağlığa çeşitli şekillerde fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, zencefili çaylarınızın içine rendeleyebilir veya yulafın içine ekleyebilirsiniz.
KEKİK
Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan kekik, ayrıca güçlü antioksidan özelliklere sahip terpen, timol ve karvakrol gibi bileşikler içerir. 2020 yılında Uluslarası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, kekiğin tedavi amaçlı kullanımları arasında hazımsızlık, ishal, öksürük ve bronşit yer alır. Ayrıca kaşıntı, baş ağrısı ve depresyona karşı bir çare olarak da kullanılmıştır.
Salata ve makarnalarınızı tatlandırmak için kullanabileceğiniz kekiğin, çayını da tüketmeniz mümkündür.
SAFRAN
Safran, altın rengini krosin ve krosetin gibi bileşiklerinden alan bir baharattır. Safranın acı bir tadı vardır; genellikle Hint ve Akdeniz mutfağında tüketilen bir malzemedir. 2022’de Nutrients (Besinler) dergisinde yayımlanan bilimsel bir makalede, safranın nöropsikiyatrik hastalıklar olan depresyon, anksiyete, şizofreni gibi hastalıklarda olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır.
Safranı, pilav ve deniz ürünlerinde takviye olarak kullanabilirsiniz.
TARÇIN
Yapılan birçok araştırmanın sonucunda, tarçında bulunan doğal maddelerin, kan şekeri üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Ancak doğru tüketim miktarı kişinin kronik hastalığa sahip olup olmamasına göre değişebilir bu sebeple bir uzmana danışmak en doğrusu olacaktır.
Tarçını; kurabiye, elma ve balkabağı gibi yiyeceklerin içerisinde tüketebilirsiniz.
KAKULE
Kakule hem tatlı hem de tuzlu tatlarla iyi uyum sağlayabilen; genellikle fırınlanmış ürünler ve et gibi yemeklere eklenen bir baharattır.
İran Temel Tıp Bilimleri Dergisi’nin 2021 tarihli araştırmasında elde edilen bulgularla, kakulenin kan şekeri ve karaciğer sağlığı üzerinde faydalı etkileri olabileceği düşünülmektedir.
SARIMSAK
Sarımsak genellikle salata, makarna, çorba ve et marinelerinde kullanılan bir besindir. Yapılan bazı araştırmalar sonucunda sarımsağın kalp sağlığını korumada yardımcı olabileceği görülmüştür.
BİBERİYE
İran Temel Tıp Bilimleri Dergisi’nin 2020’de yayımladığı makalede, biberiyede bulunan rosmarinik asitlerin antioksidan, antibakteriyel ve ağrı kesici etkileri olduğu görülmüştür. Biberiye genellikle limon ve balla beraber çay içine eklenebilir veya direkt çayı da tüketilebilir.
ZERDEÇAL
Onlarca yıl süren bilimsel araştırma bulguları, zerdeçalın güçlü antioksidan özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Zerdeçal, çorba ve pilav başta olmak üzere çoğu yemeğin içerisine katılabilen bir baharattır.
ADAÇAYI
Adaçayı, çay olarak tüketilmesinin dışında, çorbalara ve kavrulmuş sebzelerin içine de konulabilir.
Avustralyalı klinik psikolog Adrian Lopresti’ye göre adaçayı takviyeleri, sağlıklı yetişkinlerde dikkat eksikliği, hafıza güçlendirme ve kelime hatırlama gibi durumları iyileştirmeye yardımcı olabiliyor.
MAYDANOZ
Maydanoz, C vitamini ve flavanoid gibi içerikler açısından zengin bir Akdeniz bitkisidir. Bu içerikler, hastalık riskini artırabilecek hücresel hasarın önlenmesine yardımcı olur. Maydanozu salatalar dahil olmak üzere damak tadınıza göre çoğu yemeğin içinde kullanabilirsiniz.
Not: Bu haber sadece bilgilendirme amaçlıdır. Haber içeriğindeki hiçbir baharat tek başına bir tedavi imkanı sunmamaktadır. Tedavi için bir uzmana danışınız.
Kaynak: Health, MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), Hindawi (The Hindawi Publishing Corporation), IJBMS (Iranian Journal of Basic Medical Sciences)