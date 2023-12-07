Doğanın şifası: Sağlığı destekleyen 10 baharat

Baharatlar vücutta koruyucu etkileri olan bitki bileşikleriyle doludur. Beslenme düzeninize bazı baharatları eklemek, genel sağlığınızı iyileştirme ve çeşitli kronik rahatsızlıklardaki riski azaltma açısından yardımcı olabilir. İşte, sizin için seçtiğimiz sağlığa faydalı baharatlar...

Yoğun bir tada sahip olan zencefil, genellikle çorbalarda kullanılan bir baharattır. Zencefilin içeriğinde gingeroller, şogaoller ve paradoller gibi birçok bileşik vardır ve bu bileşikler vücutta antioksidan etkilere sahiptir. Bazı araştırmalar, zencefil takviyeleri almanın da sağlığa çeşitli şekillerde fayda sağlayabileceğini gösteriyor. Ayrıca, zencefili çaylarınızın içine rendeleyebilir veya yulafın içine ekleyebilirsiniz.

3 Şurada Paylaş!









KEKİK

Akdeniz mutfağında yaygın olarak kullanılan kekik, ayrıca güçlü antioksidan özelliklere sahip terpen, timol ve karvakrol gibi bileşikler içerir. 2020 yılında Uluslarası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre, kekiğin tedavi amaçlı kullanımları arasında hazımsızlık, ishal, öksürük ve bronşit yer alır. Ayrıca kaşıntı, baş ağrısı ve depresyona karşı bir çare olarak da kullanılmıştır.

Salata ve makarnalarınızı tatlandırmak için kullanabileceğiniz kekiğin, çayını da tüketmeniz mümkündür.