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Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir? Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında?

Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin kadrosuna dahil oldu. Fırat Doğruloğlu, dizide Zeynep'in güvenini kazanmaya çalışan ancak asıl amacı intikam almak olan Tarık karakterini canlandıracak. Peki Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Doğduğun Ev Kaderindir Tarık kimdir? Fırat Doğruloğlu kimdir, kaç yaşında?

Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Tarık karakterini canlandırıyor. Tarık, Nesrin karakterinin sözde abisi olarak Zeynep ve Nermin'e yardım etmek için çıka geliyor. Uzun yıllardır Nesrin'in hayatında olan ve onun çok güvendiği sevgilisi olan Tarık, intikam planlarının bir parçası olarak "abi" rolüyle Zeynep ile Nermin'in güvenini kazanmaya çalışıyor. Tarık ve Nesrin'in planları ise henüz bilinmiyor.

FIRAT DOĞRULOĞLU KİMDİR?

Fırat Doğruloğlu 6 Temmuz 1974'te dünyaya geldi.

Fırat Doğruloğlu Hatay/İskenderun’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Lise yıllarında başladığı tiyatroya üniversite yıllarında ve sonrasında da profesyonel olarak devam etti.

TV sektörüne başrollerden biri olan “Kuzey” karakterini canlandırdığı “Yarım Elma” dizisiyle giriş yapan Fırat Doğruloğlu, sonrasında “Alacakaranlık”, “Tam Pansiyon”, “Şeytan Sofrası”, “Kızma Birader”, “Binbir Gece”, “İlk Göz Ağrısı”, “Nazlı Yarim”, “Bebeğim”, “Haneler”, “Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi”, “Galip Derviş”, “Filinta”, “Börü”, “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizilerinde oynadı.

Bunların yanı sıra TV filmi olarak “Akümülatörlü Radyo” ve “Çılgın Kız”; sinema filmi olarak da “Dağ” ve “Vay Arkadaş”ta rol aldı.

Tiyatro kariyerine de devam eden Doğruoğlu, “Yaz Dönümü Gecesi Rüyası”, “Ayakta Durmak İstiyorum”, “Filinta”, “Ateşteki Kağıtlar”, “Anda”, “Hastasıyız”, “Deniz Altında Altı Tahammülfersa”, “Şenlikli Limonata”, “Tutsana Ellerimi” oyunlarında oynadı.

Fırat Doğruloğlu son olarak 2021 yılında Exxen platformunda yayınlanan “Olağan Şüpheliler” dizisinde yer aldı.

FIRAT DOĞRULOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Olağan Şüpheliler (İnternet Dizisi 2021)
Dalgalar ve İzler (Film 2021)
Ya İstiklal ya Ölüm (TV Dizisi 2020)
Börü (TV Dizisi 2018)
Filinta (TV Dizisi 2014-2016)
Galip Derviş (TV Dizisi 2013)
Dağ (Film 2012)
Bir Ferhat İle Şirin Hikayesi (TV Dizisi 2012)
Vay Arkadaş (Film 2010)
Haneler (TV Dizisi 2009)
Canım Ailem (TV Dizisi 2008)
Nazlı Yarim (TV Dizisi 2007)
Akümülatörlü Radro (TV Filmi 2006)
Bebeğim (TV Dizisi 2006)
Acemi Cadı (TV Dizisi 2006)
Binbir Gece (TV Dizisi 2006)
İlk Göz Ağrısı (TV Dizisi 2005)
Kızma Birader (TV Dizisi 2005)
Şeytan Softası (TV Dizisi 2004)
Tam Pansiyon (TV Dizisi 2004)
Alacakaranlık (TV Dizisi 2003)
Yarım Elma (TV Dizisi 2002)
Çılgın Kız (TV Filmi)

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