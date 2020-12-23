Doğu Anadolu'da 4 il için kar uyarısı

AA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgar, güney ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Van Gölü'nde ise rüzgarın kuzeyli yönlerden yer yer saatte 20-40 kilometre kuvvetinde esmesi, görüş mesafesinin açık olması bekleniyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Muş ve Hakkari'de 3, Bitlis'te 1 derece olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının, gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don olayı ile pus ve sis hadisesinin beklendiği bölgede, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.