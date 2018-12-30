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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği, tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve güneydoğu yönlerden hafif kuvvette esecek.
İllerdeki kar kalınlıkları Ardahan'da 29, Erzurum'da 24, Kars'ta 10, Ağrı'da 9 santimetre, kayak merkezlerinde ise Palandöken Kayak Merkezi'nde 85, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 69, Konaklı Kayak Merkezi'nde 65, Ergan Kayak Merkezi'nde 50, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 23 santimetre ölçüldü.
Erzurum’da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk havanın kentte gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin camı buzla kaplandı, yollar ve kaldırımlarda kalın buz tabakası oluştu. Belediye ekipleri kentte kar ve buzla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
“KOYUN SÜRÜSÜ TİPİYE YAKALANDI"
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Mezradan köye götürülen koyun sürüsü de kar ve tipiye yakalandı. Sibirya’yı aratmayan görüntülerin yaşandığı güzergahta çobanlar zor anlar yaşadı.
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