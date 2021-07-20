Önce Kuşadası sonra Çeşme 0:00 / 0:00

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Doğu Demirkol, pandemi nedeniyle ara verdiği gösterilerine başladı. Demirkol, yeni hikâyeler eklediği stand - up gösterisini Kuşadası'nın ardından Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterisiyle devam etti.

Çeşme'de uzun bir aradan sonra sevenleriyle buluşan Demirkol, tiyatroyu hıncahınç dolduran seyirciye unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl Türkiye'yi il il gezecek olan komedyen Çeşme'den sonra, Bodrum ve Datça'da devam edecek.

Turnenin Diğer Gösterileri Şunlar;

25 Ağustos... Datça Açıkhava Tiyatrosu

26 Ağustos... Bodrum Antik Tiyatro