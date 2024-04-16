Doğu'nun muzu 'ışkın' tezgahlarda yerini aldı
Şifa deposu olarak anılan ve Doğu'nun muzu diye adlandırılan 'ışkın', Elazığ'da tezgahlarda yerini aldı
Elazığ'ın Baskil, Arıcak ve Karakoçan ilçelerinin yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen ışkın 150 liradan satılmaya başlandı.
Her yıl nisan aylarının ortalarında toplanmaya başlayan ve Doğu'nun muzu olarak bilinen ışkın, şifa deposu olarak anılması nedeniyle vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.
Elazığ'ın yanı sıra, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ışkın, dağ muzu olarak da anılıyor.
Işkının Elazığ çevresinden geldiğini belirten satıcı Fuat Nazik, "Işkın Alacakaya ve Guleman çevresinden geliyor. Biz de burada satışını gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da burada satmamıza izin veriyor. Batı'da özellikle Alanya’da muz yetişir, bizim burada ise muz budur.
Doğu'da ışkın olarak geçer. Elazığ'a en son Tunceli'nin Ovacık ilçesinden gelir. Oranın ışkını en güzelidir. Vatandaşların çok büyük bir ilgisi var. Geçen sene ışkın olmamıştı fakat bu yıl bereketli geçiyor. Işkın 2 ay boyunca var ondan sonra bitiyor. Fiyatı bu sene 150 liradan satılıyor'' dedi.