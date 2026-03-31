        Haberler Bilgi Gündem Doğum izni son durum: Doğum izni uzatıldı mı, 24 hafta oldu mu, teklif Meclis’ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek?

        Doğum izniyle ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Anne ve anne adaylarının merakla beklediği bu düzenleme, teklif Meclis'te kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek. Peki, Doğum izni kaç gün olacak, teklif ne zaman hayata geçirilecek? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 31.03.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Doğum izniyle ilgili son durum, kadın çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına göre, kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Anne ve anne adaylarının merakla beklediği düzenleme, Meclis’te kabul edildikten sonra uygulanmaya başlanacak. Peki, doğum izni süresi uzatıldı mı, Meclis'ten geçti mi, babalık izni kaç gün olacak? İşte ayrıntılar haberimizde…

        DOĞUM İZNİ MECLİS’İN GÜNDEMİNDE YER ALIYOR

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıklamalarına göre, Meclis’e sunulan yeni kanun teklifiyle kadın çalışanlar için ücretli doğum izni süresi mevcut 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor.

        DOĞUM İZNİ NE KADAR OLACAK?

        Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde, kadın memurların doğum sonrası annelik izni mevcut 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor ve toplam izin süresi 24 haftaya ulaşıyor.

        Benzer bir uygulama, İş Kanunu kapsamında özel sektörde çalışan kadın işçiler için de geçerli olacak; annelik izni 8 haftadan 16 haftaya yükseltilerek toplam izin süresi 24 haftaya tamamlanıyor.

        DOĞUM İZNİ KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

        Doğum izine yönelik düzenlemelerin yer aldığı teklifin görüşmeleri komisyonda oy birliğiyle bayramdan sonraya ertelenmişti.

        Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda, doğum iznine ilişkin düzenlemeleri içeren “Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sürdürülüyor.

        BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

        Yeni kanun teklifiyle birlikte babalık izni de güncelleniyor. İş Kanunu kapsamındaki erkek çalışanların 5 günlük babalık izni 10 güne yükseltilerek, kamu ve özel sektördeki çalışanlar için izin süresi eşitlenmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Fidel Castro'nun torunu: Küba kapitalizmi istiyor
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses'in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
