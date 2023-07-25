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        Haberler Gündem 3. Sayfa Doktor saldırısında emekli polise gözaltı

        Doktora silahlı saldırı girişiminde bulunan emekli polise gözaltı

        Samsun'un Bafra ilçesinde, doktor Ömer Özkan'a silahlı saldırı girişiminde bulunan 70 yaşındaki emekli polis memuru Salim U. gözaltına alındı.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:09
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        Doktor saldırısında emekli polise gözaltı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ameliyat ettirdiği kızıyla ilgili bilgi vermediğini öne sürerek doktor Ömer Özkan´a silahlı saldırıya kalkışan emekli polis memuru Salim U.(70), gözaltına alındı.

        Olay, Bafra Devlet Hastanesi´nin 4´üncü katındaki Üroloji Servisi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Salim U., kızını ameliyat ettirdiği Beyin Cerrahi Uzmanı Doktor Ömer Özkan´ı, 3 gündür bilgi vermediğini öne sürerek Sağlık Bakanlığı´na şikayet etti. Daha sonra ameliyatlı kızı yoğun bakım servisine alındı. Hastanede doktoru bekleyen Salim U., burada Ömer Özkan´a silahı doğrulttuğu sırada hastanedeki vatandaşların müdahalesiyle mermi tavana isabet etti, silah sonra tutukluk yaptı.

        Yaşanan arbede sırasında olay yerine gelen güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, Salim U.´yu, gözaltına aldı.

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