Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDoktora taciz iddiasında 5 yıla kadar hapis istemi - Haberler
ABONE OL

Kadın doktora taciz iddiasında şüpheliye 5 yıla kadar hapis istemi

Anestezist ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut, (46),Özcan A.(58) tarafından sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Düzenlenen iddianamede şüpheli Özcan A.'nın 'Cinsel Taciz' suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Doktora taciz iddiasında 5 yıla kadar hapis istemi - Haberler
DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede müşteki Nebahat Bulut'un özel bir hastanede Anestezist ve algoloji uzmanı olarak çalıştığı ve şüpheli Özcan A.'nın hasta olarak hastaneye geldiğinde kendisini muayene ettiğini, daha sonra şüphelinin sosyal medya üzerinden kendisine yönelik taciz içerikli paylaşımları olduğunu beyan ederek şikayetçi olduğuna yer verildi.

DHA'da yer alan habere göre, şüpheli her ne kadar üzerine atılı olan suçlamayı kabul etmemiş ise de birden fazla sosyal medya paylaşımlarında şüphelinin müştekiye yönelik 'En içten duygularımla, sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın, başarılı insan Doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun." şeklinde paylaşımlar yapmak suretiyle müştekiye yönelik 'Cinsel taciz' suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphelerin olduğu belirtildi.

Savcı 'Cinsel Taciz' suçundan şüpheli Özcan A.'nın 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Müge Anlı'da Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! Gönül ilişkisi çıktı! 28 Haziran Müge Anlı son bölüm
GÜNDEMMüge Anlı'da Büyükşen cinayetinde flaş gelişme!
65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? Yasaklar ne zaman bitecek? işte tarih!
GÜNDEM65 yaş üstü ve 18 yaş altı toplu taşımaya binebilir ...
EN AĞIR YÜK... Son dakika: Yavrusunun cenazesini kucağında taşıdı
GÜNDEMBabanın en ağır yükü!
AÖL sınav tarihleri 2021: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları online mı yapılacak?
GÜNDEMAçık Lise üçüncü dönem sınav tarihleri
AÖF yaz okulu kayıt tarihi: AÖF yaz okulu online mı 2021? AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖF yaz okulu sınav ve kayıt tarihleri
İnsan yüzlü örümcek (Thomisus onustus) nedir? İnsan yüzlü örümce zehir li mi, zararlı mı? İşte fotoğrafı...
GÜNDEMİnsan yüzlü örümcek (Thomisus onustus) nedir?
SANKİ VAMPİR! Son dakika: Kumar parası için polisin kolunu ısırdı! - VİDEO HABER
GÜNDEMKumar parası için polisin kolunu ısırdı!
YKS görevli ücreti 2021 ne zaman ödenecek? YKS görevli ücretleri ne kadar yatacak?
GÜNDEMYKS görevli ücreti 2021 ne zaman ödenecek?
Son dakika: CHP parlamenter sistemi görüşecek
GÜNDEMCHP parlamenter sistemi görüşecek
Gece kulüpleri açılıyor mu? 1 Temmuz'da gece kulüpleri açılacak mı?
GÜNDEMGece kulüpleri açılıyor mu?