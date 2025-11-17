MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürüyor. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan, Panna Cotta yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanacak mücadelede takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacıları seçerek eşleşmeleri sağladı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Sezer mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Ayla olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Eleme adayı takım oylaması sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı açıklandığında gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?
MAVİ TAKIM:
Sezer (Kaptan)
Furkan
Çağatay
Hakan
Barış
Eylül
KIRMIZI TAKIM:
Ayla (Kaptan)
Gizem
Özkan
Sümeyye
Mert
Murat Can