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Dolandırdığı kişiyi, polis diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı

DHA

Antalya'da, telefonda kendisini Cumhuriyet savcısı, emniyet müdürü ve komiser diye tanıtarak 3 kişiyi dolandıran H.T., polis operasyonuyla yakalandı. Mağdurlardan N.Y. ve H.Y.'ye yaklaşık 1 milyon lira değerindeki dairesini 200 bin TL'ye sattırıp dolandıran H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.T.'nin, daha önce dolandırdığı bir mağduru ise bu olayda sahte polis olarak kullandığı ortaya çıktı.

Antalya

Antalya'da polis harekete geçiren dolandırıcılık olaylarının ilki, 21 Eylül'de meydana geldi. E.I.'yi telefonla arayarak, kendisini komiser olarak tanıtan bir kişi, adının Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) listesinde olduğunu, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Sözde komiser, soruşturma bitene kadar evindeki para ve ziynet eşyalarının gönderecekleri sivil polise teslim edilmesini istedi. Bunun üzerine E.I., kısa süre sonra eve gelen sözde polise, 4 bin 500 TL değerindeki altın bileziği verdi. Bir süre dolandırıldığını anlatan E.I., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

24 Eylül'de ise V.A'yı arayan aynı kişi bu kez kendini Emniyet Müdürü olarak tanıtarak, kimlik bilgilerinin çeşitli olaylarda kullanıldığını, evinde bulunan ziynet eşyaları ve paranın evine gönderecekleri sivil polise teslim edilmesini istedi. V.A., aynı gün evine gelen sözde polise, 6 altın bilezik, 4 çeyrek altın, 3 yüzük, 1 bileklik, 1 çift küpe, 7 zincir kolye ve 5 bin TL'yi teslim etti.

EVİ SATTIRDILAR

3 Ekim'de ise Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde oturan N.Y. ve H.Y.'yi telefonla arayarak kendisini Cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüpheli, isimlerinin FETÖ/PDY listesinde yer aldığını belirterek, hesaplarındaki parayı kendilerine teslim etmesini istedi. Sözde savcı, korkuttuğu N.Y. ve H.Y. çiftine, evlerini de satıp parasını gönderecekleri sivil polise teslim edilmesini söyledi.

N.Y. ve H.Y., Bahçelievler Mahallesi'ndeki yaklaşık 1 milyon değerindeki dairesini, emlakçı L.Y. aracılığıyla 200 bin TL'ye sattı. N.Y. ve H.Y., bankadan çektikleri 28 bin lira ve evin satışından aldıkları 200 bin TL'yi aynı mahalledeki Atatürk Parkı'nda kendisini polis olarak tanıtan V.A'ya teslim etti. V.A., aldığı parayı yolcu otobüsüyle gittiği Şanlıurfa'da tanımadığı kişilere verdi. Tekrar aranmamaları üzerine dolandırıldıklarını anlayan N.Y. ve H.Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

MAĞDURU POLİS DİYE KULLANMIŞLAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak N.Y. ve H.Y'nden parayı alan V.A.'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen V.A., ifade işlemleri sırasında dolandırıldığını anladı. V.A.'nın verdiği bilgiler üzerine polis, şüphelilerden birinin H.T. olduğunu tespit etti. Ekipler, 12 Kasım'da yaptığı baskında, 3 olayın da şüphelisi H.T.'yi gözaltına aldı. H.T., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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