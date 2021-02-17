Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Uzun süredir 7 liranın altına inmeyen dolar 15 Şubat'ta 6,94'e kadar düşmüştü. 16 Şubat'ta tekrar 7 liranın üzerine çıkan dolarda bugün yine düşüş gözlemlendi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası gün sonu dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 17 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020'den beri dün ilk kez 6.90'ın altında işlem gördü ancak burada kalıcı olamadı.

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra ilk iki işlem gününün sabah saatlerinde aşağı yönlü seyrini sürdürerek kademeli bir şekilde 7 ve 6.95 seviyelerini kırdı ancak geçen yıl mayıs - temmuz ayları arasında 3 ay boyunca yatay hareket ettiği 6.85 seviyesini kıramadı.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

17 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,4129 TL'den, en yüksek 8,5275 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL