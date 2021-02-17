Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDöviz
ABONE OL

Dolar 7 liranın altına düştü! 17 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?

Ekonomi piyasalarının gözü hafta başından beri 7 liranın altına inip çıkan dolara çevrildi. Merkez Bankası toplantısı öncesinde Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik Yatırımcılar ve birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 15 Şubat'ta 7 liranın altına düşen Dolar, dün yine 7 liradan işlem görmüştü. Dolar bugün yine 7 liranın altına düştü. Gün sonu Dolar, Euro kaç TL? İşte 16 Şubat 2021 güncel Dolar, Euro kuru

Dolar 7 liranın altına düştü! 17 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikalarının ardında ekonomi dünyasının gözü Dolar ve Euro kurundaki hareketlere çevrildi. Uzun süredir 7 liranın altına inmeyen dolar 15 Şubat'ta 6,94'e kadar düşmüştü. 16 Şubat'ta tekrar 7 liranın üzerine çıkan dolarda bugün yine düşüş gözlemlendi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası gün sonu dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 17 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın TCMB Başkanı olarak atanmasının ardından başlayan sert düşüşüne kararlı ve sıkı para politikası mesajları ve enflasyonu önceleyen politika setinin uzun vadeli olacağı sinyalleriyle devam ediyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu uzun süre devam ettireceği söylemi ve küresel risk iştahındaki canlı seyirle Ağustos 2020'den beri dün ilk kez 6.90'ın altında işlem gördü ancak burada kalıcı olamadı.

Dolar/TL haftaya 7.02 civarında başladıktan sonra ilk iki işlem gününün sabah saatlerinde aşağı yönlü seyrini sürdürerek kademeli bir şekilde 7 ve 6.95 seviyelerini kırdı ancak geçen yıl mayıs - temmuz ayları arasında 3 ay boyunca yatay hareket ettiği 6.85 seviyesini kıramadı.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

17 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,4129 TL'den, en yüksek 8,5275 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolar yükselişe geçti - 17 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolar yükselişe geçti
Dolar yine 7 lirayı geçti! 16 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ16 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Dolar yeniden 7 liranın üzerine çıktı
DÖVİZDolarda yön değişti
Dolar kaç TL? Dolar neden düşüyor? Son dakika ekonomi haberleri
DÖVİZDolar, 7 TL'nin altına indi
Dolar'da düşüş sürüyor! 15 Şubat Dolar kaç TL, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?
DÖVİZ15 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Son dakika: 12 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL? Dolar, Euro son durum ne?
DÖVİZ12 Şubat gün sonu Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolar düşmeye devam ediyor - 12 Şubat dolar kuru!
DÖVİZDolar düşmeye devam ediyor
Son dakika: 11 Şubat Dolar, Euro kaç TL? Güncel Dolar, Euro kuru: Dolar, Euro kuru ne kadar oldu?
DÖVİZ11 Şubat Dolar, Euro kaç TL?
11 Şubat dolar kuru ne kadar? 11 Şubat Euro kuru ne kadar? Güncel Dolar, Euro kaç TL?
DÖVİZ11 Şubat Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 11 Şubat dolar kuru
DÖVİZDolarda son durum