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Haberler Teknoloji Dolar kuru düştü! Apple iPhone fiyatları düşecek mi?
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Dolar kuru, yaptığı zamlar öncesine gerileyen Apple şimdi ne yapacak?

Döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş, yeni ekonomi önlemleri ile son 2 günde yerini hızlı düşüşe bırakınca, tüketicilerin indirim beklentileri de arttı. Bugün itibariyle dolar kuru 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son 2 zam öncesindeki seviyede. Hal böyle olunca, gözler de şimdi 26 Kasım’dan bu yana yüzde 85 fiyat artışına giden Apple başta olmak üzere ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Necdet Çalışkan’ın haberi...

Dolar kuru düştü! Apple iPhone fiyatları düşecek mi?

Türkiye’de son iki günde döviz kurlarında yaşanan hızlı düşüş sonrası gözler, daha önceki haftalardaki dolar kurundaki artışa bağlı olarak ürün fiyatlarına zam yapan markalara çevrildi. Bazı otomotiv markaları kur kaynaklı zamları iptal ederken, bazılarını da internet sitelerindeki fiyatları güncelleyerek indirime gitmeye başladı.

APPLE İKİ KEZ ZAM YAPMIŞTI

Döviz kurlarının doğrudan etkilediği en önemli sektörlerden olan teknolojide de tüketicilerin indirim beklentileri arttı. Bu teknoloji markalarının başında gelen markalardan olan ve pazarda ürün ve fiyatları yakından takip edilen Apple, son bir ayda dolar kurundaki yaşanan hızlı yükselişe bağlı olarak Türkiye’deki ürün fiyatlarına iki kez zam yapmıştı.

Hatırlanacağı üzere Apple, Türkiye’de iPhone 13 modellerini satışa sunduğu Ekim ayında 9 TL seviyesinde olan dolar kurunun, Kasım ayında hızla 12'ye çıkmasıyla önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım'da da zamlı fiyatlarla tekrar satışa başlamıştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre dolar kurunun 12.5 TL olduğu 26 Kasım’da tüm diğer Apple ürünlerine olduğu gibi iPhone modellerinin Türkiye’deki fiyatları da yüzde 24 ile yüzde 37 arasında değişen oranlarda artırılmıştı.

iPHONE 13'TE FİYATLAR 42 BİN TL'YE ÇIKTI

Ardından piyasalardaki dolar kurunun yükselişi devam edince, Apple’dan Türkiye’ye bir ay içinde ikinci fiyat güncellemesi gelmişti. Kurun 16.5 TL seviyelerine çıktığı 18 Aralık’ta yapılan güncelleme ile iPhone modellerine yüzde 27 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda yeni bir zam daha yapılmıştı.

Dolar kuru nedeniyle Apple’ın iPhone başta olmak üzere tüm ürünlerine yaptığı zam oranı da 25 Kasım’dan bu yana yüzde 85’i buldu. 25 Kasım’da 10 bin 999 TL ile 22 bin 999 TL arasında değişen iPhone 13 serisi modellerinin Türkiye fiyatları şu an itibariyle 19 bin 999 TL ile 41 bin 999 TL aralığına yükselmiş durumda.

KUR, ZAM ÖNCESİ SEVİYESİNE GERİLEDİ

Ekonomide alınan yeni önlemlerin ardından bugün itibariyle dolar kuru, 12.5 TL ile Apple’ın Türkiye’de yaptığı son zamların öncesine dönmüş oldu. Hal böyle olunca da Apple’ın Türkiye’deki ürün fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme yapıp yapmayacağı da merak konusu oldu.

25 Kasım 26 Kasım 18 Aralık
Dolar Kuru 11.9 TL Dolar Kuru 12.5 TL Dolar Kuru 16.5 TL
Ürün Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Fiyatı (TL) Kasım Zammı Aralık Zammı
iPhone 13 mini
128 GB 10999 13999 19999 27,3% 42,9%
256 GB 11999 15199 21999 26,7% 44,7%
512 GB 13999 17599 25999 25,7% 47,7%
iPhone 13
128 GB 11999 14999 21499 25,0% 43,3%
256 GB 12999 16199 23499 24,6% 45,1%
512 GB 14999 18599 27499 24,0% 47,9%
iPhone 13 Pro
128 GB 15999 19999 28999 25,0% 45,0%
256 GB 16999 21199 30999 24,7% 46,2%
512 GB 18999 23599 34999 24,2% 48,3%
1 TB 20999 25999 38999 23,8% 50,0%
iPhone 13 Pro Max
128 GB 17999 22999 31999 27,8% 39,1%
256 GB 18999 24199 33999 27,4% 40,5%
512 GB 20999 26599 37999 26,7% 42,9%
1 TB 22999 28999 41999 26,1% 44,8%
iPhone 12 mini
64 GB 9999 12999 17999 30,0% 38,5%
128 GB 10499 13599 18999 29,5% 39,7%
256 GB 11499 14799 20999 28,7% 41,9%
iPhone 12
64 GB 10999 13999 19499 27,3% 39,3%
128 GB 11499 14599 20499 27,0% 40,4%
256 GB 12499 15799 22499 26,4% 42,4%
iPhone 11
64 GB 7999 10999 13999 37,5% 27,3%
128 GB 8449 11599 14999 37,3% 29,3%
iPhone SE
64 GB 5799 7499 10499 29,3% 40,0%
128 GB 6299 8099 11499 28,6% 42,0%

GÜNLÜK KURA BAKILMIYOR

Öncelikle Apple ve benzeri teknoloji markalarının ürünleri, ithal olduğu için doğal olarak döviz kurundaki değişikliklerden doğrudan etkileniyor. Ancak teknoloji markaları ürün fiyatlamalarını günlük kur seviyesi üzerinden değil, belirli kur aralıkları üzerinden yapıyor.

Fiyat etiketlerini döviz kuruna endeksleyen teknoloji markaları için ise yeni ürünlerin gümrükten çekildiği andaki kur seviyesi, satış fiyatı üzerinde belirleyici oluyor.

Markalar, kurun hangi seviyelerde dalgalanabileceği öngörüsüne göre fiyatlarını ayarlıyor. Bu seviyelerde öngördüklerini dışında bir hareket olduğu zaman da ürün fiyatlarında değişikliğe gidiyor. Dolayısıyla mevcut durumda markaların fiyat güncelleme kararlarında, kurdaki düşüşün kalıcı olup olmayacağına yönelik gözlemleri ve öngörüleri belirleyici olacak.

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